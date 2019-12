Le gouvernement Ford a dépensé 4 millions de dollars en publicité anti-taxe carbone

La publicité télévisée montrait des sous sortant d'une pompe à essence, d'un conduit de chauffage et d'un porte-monnaie, accompagnés d'une voix disant : Le gouvernement fédéral vous impose une taxe sur le carbone .

Les annonces publicitaires ont commencé à être diffusées au printemps, mais à l'époque, le gouvernement a refusé de préciser leurs coûts. Dans son nouveau rapport annuel, la vérificatrice générale révèle que la campagne publicitaire diffusée à la télévision, à la radio et sur les médias sociaux a coûté 4 millions de dollars.

Bonnie Lysyk critique la campagne publicitaire en la qualifiant de partisane.

[La campagne publicitaire] avait pour but premier de véhiculer une image négative du gouvernement fédéral et de sa politique de tarification du carbone, et de transmettre une image positive du parti provincial au pouvoir.

Rapport de la vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk