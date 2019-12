Pas de réouverture avant plusieurs mois pour le pont de St-Bruno-de-Guigues

Le pont est fermé depuis près d’un an en raison de l’état lamentable des poutres qui retiennent la structure. Un pont temporaire a pourtant été installé sur la structure déjà existante cet été.

Il faut faire une modification aux culées, les culées ce sont les fondations qui soutiennent le pont aux extrémités. Tout de suite, nous avons enclenché une procédure pour préparer les plans et devis. Ils sont en train de se finaliser. Dès qu’on va les avoir, on va pouvoir rencontrer les intervenants du milieu pour pouvoir leur expliquer la suite des choses au niveau de l’échéancier , explique le porte-parole régional du ministère des Transports, Luc Adam.

Un appel d’offres devra être lancé avant de procéder aux travaux, ce qui pourrait prendre plusieurs mois.

Des alternatives

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, a d’ailleurs eu une rencontre avec des membres du cabinet du ministère des Transports mercredi.

Elle affirme que le dossier du pont de St-Bruno-de-Guigues demeure sur le dessus de la pile des dossiers au MTQ.

Claire Bolduc demande toutefois au ministère des trouver des solutions alternatives pour assurer le transport sécuritaire des 800 véhicules qui empruntent normalement ce tronçon.