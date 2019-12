Un décor de Noël digne d'un film détruit par une camionnette

C’est après avoir entendu le fracas à l’extérieur que Trevor Allen s’est empressé d’aller voir à la fenêtre ce qui se passait.

Il a alors aperçu un véhicule en train de reculer de son terrain avant de prendre la poudre d’escampette, laissant derrière ses décorations de Noël détruites.

Trevor Allen a signalé le cas à la police, mais il ne pense pas qu’il s'agisse d’un acte de vandalisme intentionnel. Il croit plutôt que la personne au volant du véhicule en a perdu le contrôle .

Le spectacle de son et lumière du Réginois Trevor Allen, après avoir été détruit par une camionnette. Photo : Radio-Canada / Kendall Latimer

Un projet de longue haleine

Trevor Allen avait lui-même conçu ses décorations à l’aide d’une imprimante 3D, de morceaux de bois et d’autres pièces trouvées en quincaillerie.

Celui qui s’est inspiré du célèbre personnage de Clark Griswold, du film américain Le sapin a des boules, affirme avoir travaillé en moyenne 5 heures par soir dans son garage, d’août jusqu’à décembre, pour bâtir son décor festif et lumineux.

La clôture à elle seule m’a pris six semaines à construire. Les arbres qui ont été écrasés m’ont pris un mois et demi de travail, raconte Trevor Allen. Au cours des dernières années, j’ai investi plus d’un millier d'heures à construire les décors et la mise en séquence de la musique.

La maison de Trevor Allen est reconnue dans la capitale saskatchewanaise pour son spectacle son et lumière du temps des Fêtes.

Quand je travaillais sur mon terrain cet été, les gens passaient me voir et me serraient la main en me remerciant de rendre leur Noël plus beau , dit le Réginois.

Trevor Allen pense déjà reconstruire ses installations. Le spectacle doit continuer , dit-il en plaisantant, ajoutant qu’il devrait probablement envisager de créer de nouvelles décorations en béton.

D’après les informations de Kendall Latimer, CBC