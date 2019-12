Plus de 10 heures de route pour aller voir un spectacle de Céline Dion

Six amies originaires de Dubreuilville, dans le Nord-Est de l'Ontario, ont fait plus de 10 heures de route pour aller voir Céline Dion à Toronto lundi.

À la veille du départ, Chantal Croft ne cache pas sa fébrilité. Pour ses cinquante ans, elle s’offre enfin le cadeau de ses rêves : voir Céline Dion avec cinq autres de ses amies d’enfance.

Je fais du covoiturage en revenant du bureau et j’ai demandé à mon amie ce que je devais porter si jamais je la rencontrais. Elle m’a répondu que ce n’était pas important, mais pour moi c’est important de faire bonne impression. Je sais bien qu'elle va m'épater sur scène! , s’exclame-t-elle, en riant.

Ce voyage de plus de 1000 kilomètres coûtera entre 1500 et 2000 $ pour chacune des participantes. Chantal Croft explique cinq d'entre elles devront passer par Chapleau pour prendre une sixième personne avant de prendre la route en direction de Toronto.

C’est certain qu’on va économiser en voyageant par auto et on a décidé de diviser le coût total par six , ajoute Mme Croft.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon Chantal Croft, les Franco-Ontariens vivant au nord sont habitués aux longues distances. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morin-Lefebvre

Mais elle estime que Céline Dion en vaut le prix tout comme son amie de Chapleau, Isabelle Tremblay, qui suit Céline Dion depuis ses débuts.

Je ne le ferais pas pour une autre personne. C’est lundi et on doit s’arranger pour prendre des congés au travail, mais je pense que c’est l’occasion d’une vie et on va en profiter , indique cette dernière.

Isabelle avait essayé de voir Céline Dion pour son quinzième anniversaire de mariage à Las Vegas en 2014, mais le spectacle avait été annulé deux jours avant. C'est pour ne pas manquer cette chance que six femmes ont acheté leur billet dès l'annonce du concert en février.

On a toutes essayé [de la voir], on a eu des situations où les concerts ont été annulés et où on ne pouvait pas y aller. On s'était dit que la prochaine fois on irait en gang , ajoute-t-elle.

Isabelle Tremblay voulait voir Céline Dion pour son 15e anniversaire de mariage, en 2014 à Las Vegas, mais le spectacle avait été annulé. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morin-Lefebvre

Une présence marquante

La voix de la Canadienne les a accompagnées à travers les moments tristes et heureux tout au long de leur vie de la perte d’une nièce pour Chantal aux soirées en discothèque pour Isabelle.

C’est une artiste qu’on a écoutée tout le temps en grandissant, que ce soit quand on était jeunes avec ses disques de Noël ou plus tard quand elle a commencé à chanter en anglais , souligne Mme Tremblay.

Entre les soirées au restaurant, les sessions de magasinages et les activités touristiques une fois à Toronto, ce sera l’occasion pour elles de retrouver un peu de nostalgie, pense Isabelle.

On va rire, avoir beaucoup de plaisir et peut-être même se replonger dans nos souvenirs d’enfance j'en suis sûre , ajoute-t-elle.

Et qui sait, peut-être une ou deux séances de karaoké en route pour se préparer au concert.