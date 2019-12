Ouverture de la station de ski Pin Rouge le 15 décembre

Les amateurs de sports de glisse pourront fréquenter la Station touristique Pin Rouge de New Richmond un peu plus tôt qu'à l'habitude, soit dès le 15 décembre.

Le centre de ski a confirmé que dès son ouverture, une quinzaine de pistes pourraient être mises à disposition des adeptes si les conditions météorologiques restent favorables.

Les sentiers de ski de fond et de raquette seront également accessibles, de même que la glissade sur tube et la patinoire.

Un nombre record de 250 cartes de saison ont déjà trouvé preneurs, ce qui laisse entrevoir une belle saison au directeur de la Station touristique Pin Rouge, Benoit Trépanier.

Pour Pin Rouge, ouvrir le 15 décembre, c'est une exception parce que de façon générale, on a le froid et la neige pour ouvrir à Noël et parfois même, il y a des années, par le passé, où Pin Rouge avait ouvert seulement en janvier , souligne-t-il.

On est confiants d'ouvrir dans de bonnes conditions, même de très bonnes conditions. Benoit Trépanier, directeur de la Station touristique Pin Rouge

La modernisation du système d'enneigement artificiel a permis d'accélérer le processus cette année. Le centre de ski a investi 150 000 $ pour installer deux nouvelles pompes plus performantes à mi-montagne ainsi que des panneaux de contrôle qui permettent une gestion du système d'enneigement à distance.

D'autres centres de ski déjà ouverts

Ailleurs dans la région, les centres de ski du mont Miller, à Murdochville, et de Val-d'Irène, dans la Matapédia, sont ouverts depuis le 30 novembre.

À Matane, l'ouverture de la station de ski Mont-Castor est prévue le 14 décembre. Les habitués du centre de ski Le Petit Chamonix, à Matapédia, devront quant à eux patienter jusqu'au 21 décembre.

Pour ce qui est du Centre de plein air de Cap-Chat, la date d'ouverture demeure encore inconnue.

Avec les informations d'Isabelle Larose