Valoris : le maire Steve Lussier fustige le conseiller Pierre Tremblay

Selon Pierre Tremblay, une fermeture temporaire de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles permettrait de se tourner vers le gouvernement pour obtenir une aide financière.

Le président de Valoris et maire de Sherbrooke, Steve Lussier, rappelle tout le travail effectué pour accoucher d'un plan de redressement et qualifie d'inacceptables les propos de Pierre Tremblay.

De voir des gens tenter de saboter le travail de toute une équipe, des gens d'universités, des gens avec du savoir qui viennent nous aider avec ce plan-là. De voir quelqu'un vouloir le saboter aussi vite, ça peut être frustrant , a pesté Steve Lussier jeudi.

La semaine prochaine, il y aura des rencontres préparatoires avec Québec pour essayer des versements de redevances du gouvernement.

Nous, on n'est pas une "dompe", s'est emporté le directeur général de Valoris, Denis Gélinas. Une "dompe", ça ne coûte rien, mais ça ne valorise pas et quand le gouvernement nous dit qu'on doit viser le zéro déchet, on est en plein dans cette cible-là avec Valoris, mais ce n'est pas gratuit.