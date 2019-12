Bureaux bloqués au conseil d'Unamen Shipu : une intervention du fédéral demandée

Sur Facebook mercredi, le président d'Air Unamen Gerry Mark avait indiqué que l'accès au bureau du conseil de bande d'Unamen Shipu en Basse-Côte-Nord était bloqué, et qu'il le serait jusqu’à l’obtention d’une rencontre à Unamen Shipu avec Santé Canada et le ministère des Affaires autochtones et du Nord.

Jeudi en après-midi, Gerry Mark a publié un nouveau statut pour indiquer que la barricade avait été levée après avoir reçu une mise en demeure.

Toutefois, jeudi en début de soirée l'avocat du conseil de bande a indiqué à Radio-Canada que la barricade avait été réinstallée et qu'il entend déposer une injonction vendredi pour mettre un terme à la situation.

Des revendications commerciales

Gerry Mark a affirmé en entrevue à Radio-Canada mercredi que cet acte avait été instigué par un groupe mécontent des ententes commerciales entre le conseil et les entreprises aériennes qui transportent les patients lors de déplacements pour des soins de santé.

M. Mark espère faire renverser la situation en rendant sa compagnie Air Unamen admissible aux remboursements des frais de transport médicaux par le gouvernement.

Malgré ses publications sur les réseaux sociaux, le président de la compagnie Air Unamen insistait mercredi pour dire qu’il ne revendiquait pas l’obstruction des bureaux du conseil.

De son côté, le chef de la communauté, Bryan Mark, a confirmé qu’il ne veut pas négocier avec Air Unamen qui est, selon lui, directement connecté à la compagnie aérienne Air Liaison, avec laquelle le conseil a eu des différends contractuels. Ces conflits ont mené les deux parties en Cour supérieure à quelques reprises entre 2014 et 2018.

C’est clair que je ne négocierai pas avec Air Unamen ou Air Liaison, appelez cela comme vous voulez. Bryan Mark, chef du conseil de bande d'Unamen Shipu

La compagnie Air Unamen est une société fondée en août 2019. Elle ne détient pas d’avion et sous-contracte les services d’Air Liaison, explique le président d'Air Unamen.

Un dossier politique

Le Centre de santé à Unamen Shipu est responsable de réserver le transport aérien pour les patients qui doivent se rendre à l’extérieur de la communauté pour recevoir des soins indisponibles localement.

La directrice du Centre de santé Unamen Shipu, Sophie Des Rosiers Gagné, ne souhaite pas commenter la situation. Elle explique que ce dossier est politique et que son organisation est tenue de respecter les décisions du conseil de bande.

Gerry Mark et Bryan Mark se sont affrontés aux élections pour la chefferie du conseil de bande d’Unamen Shipu en septembre 2019. Gerry Mark y a déjà été conseiller.

Radio-Canada tente toujours de joindre Santé Canada.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle et de Marie Kirouac-Poirier