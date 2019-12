Une plus importante pénurie d'infirmières à craindre en Gaspésie

L’évolution de l’effectif infirmier en Gaspésie et aux Îles inquiète le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ), qui dit craindre que le manque de personnel ne s'aggrave.

Le SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec s'inquiète de constater que l'effectif infirmier a diminué de 2,2 % depuis 2014-2015 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, et qu'il est le plus âgé au Québec.

En effet, selon le portrait de l'effectif infirmier 2018-2019 réalisé par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 21 % des infirmières de la région ont 55 ans ou plus.

Dans les cinq prochaines années, il pourrait y avoir 200 infirmières sur 709 qui vont quitter le réseau. C’est majeur. Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ-CSQ

Le SIIIEQsyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec craint donc une aggravation de la pénurie de personnel en Gaspésie d’ici cinq ans. Les conditions de travail qui se détériorent, notamment les heures supplémentaires obligatoires, représentent un frein au recrutement, selon le syndicat.

Pour sa part, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) demande à Québec d'assurer un financement suffisant et stable et de décentraliser certains pouvoirs vers les centres hospitaliers.

Quand l'argent entre et que tu sais que tu peux te projeter dans l'avenir, ça te permet d'afficher des postes à temps complet qui sont plus attrayants. Line Camerlain, vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec

On demande au gouvernement de redonner du pouvoir à la communauté régionale, particulièrement dans la gestion des ressources humaines , indique la vice-présidente de la CSQCentrale des syndicats du Québec , Line Camerlain.

Avec les informations de Bruno Lelièvre