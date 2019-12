Des travaux en 2022 au quai de Tête-à-la-Baleine

Deux tronçons entre la route 138 et les infrastructures portuaires sont souvent inondés, ce qui empêche les résidents de la municipalité d’accéder au quai. Le projet de reconstruction de ces deux tronçons est sur la table depuis 2013.

Pendant la rencontre, le ministère des Transports a donné les détails sur l'échéancier des travaux. Ceux-ci devraient s'étendre jusqu'en septembre 2023.

Le président du comité local de Tête-à-la-Baleine, Gilles Monger, affirme que le projet est bien perçu par les membres de son comité. Il explique que le ministère des Transports fera un suivi de l'avancement des travaux avec la communauté tous les trois mois.

On va être capable de suivre au fur et à mesure en espérant que l'échéancier soit bel et bien respecté.

Gilles Monger, président du comité local de Tête-à-la-Baleine