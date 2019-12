Voici les vidéos YouTube les plus populaires de l'année 2019

Deux des dix vidéos les plus populaires cette année sur YouTube sont canadiennes, selon le classement annuel Rewind, dévoilé jeudi par la plateforme de diffusion. Le palmarès est dominé par une vidéo du chef Gordon Ramsay testant des sauces ultraépicées et par le vidéoclip de la chanson Old Town Road, du rappeur Lil Nas X.

Pour déterminer la popularité d’un contenu, YouTube prend en compte le nombre de vues, mais aussi d’autres données comme les mentions J’aime et les commentaires récoltés.

Hockey et soirée électorale

Si la première place est occupée par une vidéo américaine montrant Gordon Ramsay dégustant des ailes de poulet particulièrement épicées dans le cadre de la série Hot Ones, c’est une vidéo du youtubeur ontarien Coach Jeremy qui décroche la deuxième place. Cet entraîneur de hockey a filmé son fils de 4 ans s’essayant au hockey sur glace. La vidéo a été vue plus de 12,3 millions de fois depuis sa mise en ligne, en février dernier.

À la 8e place, on retrouve la soirée électorale diffusée en direct sur YouTube par la chaîne CBC, le 21 octobre dernier, à l'occasion des élections fédérales. Elle a cumulé plus de 1,8 million de vues.

À noter que la vidéo Carpool Karaoke, de l’animateur de télévision James Corden, dont Céline Dion était l’invitée, se classe septième avec 21,7 millions de vues.

Lil Nas X en tête, suivi de Billie Eilish

Dans la catégorie des vidéos musicales les plus vues au Canada, Lil Nas X, avec son succès viral Old Town Road, la jeune artiste Billie Eilish, avec sa chanson Bad Guy, et la chanteuse pop Ariana Grande, avec son titre 7 rings, composent le trio de tête.

Suivent deux duos : Shawn Mendes et Camila Cabello pour le succès estival Señorita, puis Sam Smith et Normani pour Dancing with a Stranger.

Minecraft plus populaire que Fortnite

Du côté des jeux vidéo dont les diffusions ont été les plus regardées cette année, le phénomène Fortnite est devancé par Minecraft. Il est suivi par le jeu Grand Theft Auto.