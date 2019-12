Un homme recherché par la SPUM

L'homme de 33 ans a été vu pour la dernière fois à 21 h 30 mercredi et il aurait passé la nuit à Uashat.

Il mesure 1,75 mètre et pèse 100 kilos. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il portait une casquette, un jeans et un coton ouaté beige la dernière fois qu'il a été vu.

Les personnes qui aperçoivent l'individu sont invitées à contacter la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam.