Un Nord-Ontarien devient le président de la Chambre des communes

Il s’agit d’Anthony Rota, qui faisait la lutte à quatre autres candidats, dont le président sortant, Geoff Regan.

M. Rota l’a remporté au terme d’un vote par l’ensemble des 338 députés.

Anthony Rota a déjà été vice-président adjoint de la Chambre des communes. Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Merci de la confiance que vous me faites , a dit le député Rota. J’espère que je ne vous décevrai pas. Je promets d’être juste et impartial et de faire de mon mieux dans cette Chambre.

Faisant allusion aux débats qui peuvent parfois être très animés, M. Rota avait une faveur à demander aux députés.

Quand vous vous levez pour parler, faites seulement vous assurer que nos amis, nos familles, nos enfants et nos parents soient fiers de nous. C’est tout ce que je demande , dit-il.

Rôle du président

La présidence est généralement occupée par un député du parti au pouvoir.

Mais dans le contexte d’un gouvernement minoritaire, cinq candidats des partis libéral, progressiste-conservateur et néo-démocrate tentaient leur chance, notamment Carol Hughes, la députée d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing.

Il incombe au président d’interpréter les règles et les traditions écrites ou non de la Chambre des communes.

Ses décisions doivent être impartiales et il doit maintenir l'ordre, tout en défendant les droits et privilèges des députés, dont le droit de parole.

Une marche à suivre, réclame la circonscription

Le président de la Chambre des communes ne participe jamais au débat et ne vote qu’en cas d’égalité des voix.

Le maire de la ville de North Bay, Al McDonald, ne s’en dit pas particulièrement inquiet. Il indique toutefois que la municipalité qu’il dirige prévoit mettre sur pied de nombreux projets et compte sur l’appui du gouvernement fédéral et du député Rota.

Al McDonald est maire de North Bay, dans la circonscription de Nipissing-Timiskaming. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

On doit déterminer la personne à qui nous devrons nous adresser : est-ce le président de la Chambre ou y aura-t-il une autre personne avec qui nous devrons communiquer? Je vais devoir m'asseoir avec [Anthony Rota] pour voir comment les choses se dérouleront dorénavant , affirme-t-il.

« Une page d'histoire », selon la communauté italienne

Très ému, Anthony Rota s'est dit, dans son discours, très fier de devenir le premier président [de la Chambre des communes] d'origine italienne .

Un fait qui réjouit également la communauté italienne de North Bay, où réside le député.

Nous sommes fous de joie. C'est non seulement une nouvelle page d'histoire qui s'écrit, mais il apporte aussi ce dont on a besoin au Canada en ce moment : l'unité. Notre mandant au club est de renforcer les liens entre toutes les personnes qui rendent ce pays unique , note le président du club italien Davedi de North Bay, Vince Orlando.

Anthony Rota a représenté la circonscription de Nipissing-Timiskaming à Ottawa d'abord de 2004 à 2011, avant d'être élu de nouveau en 2015 et encore le 21 octobre dernier.