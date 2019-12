Loi sur la laïcité : le PQ veut la récusation de la juge Duval Hesler

Une cinquantaine de plaintes ont déjà été déposées au Conseil de la magistrature concernant des propos de la juge Duval Hesler, qui préside l'audition en appel d’une demande de suspension immédiate de la loi sur la laïcité.

Les propos reprochés cette fois à la magistrate remontent au 26 novembre dernier. Mme Duval Hesler entendait les arguments des avocates de citoyens qui cherchent à faire invalider la loi qui interdit le port de signes religieux à certains employés de l'État dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans l’enregistrement réalisé en salle d’audience, on entend la juge Hesler plaisanter en offrant des services d'arbitrage à ces avocates en prévision de sa retraite, qu’elle doit prendre au mois d’avril prochain.

Pour le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé, il est évident que la juge Hesler n’a plus l’impartialité requise pour trancher cette cause. C’est pourquoi il a demandé jeudi à la ministre de la Justice, Sonia LeBel, de demander aux procureurs de l’État de réclamer la récusation de Mme Duval Hesler.

Il en va de l'indépendance de la justice , a prévenu Pascal Bérubé, pour qui la juge démontre une opinion visiblement favorables envers les plaignants.

Dans une plainte déposée au Conseil de la magistrature, l'organisme pro-laïcité Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec) estime que la juge s’est placée en situation de conflit d’intérêts en offrant ses services à l’une des parties impliquées dans cette cause. Des propos totalement déplacés dans une inquiétante situation de conflit d’intérêt et d’apparence de favoritisme , écrit la présidente de PDF, Diane Guilbault, dans sa plainte.

La juge Hesler s’est également attiré les critiques de l'historien Frédéric Bastien ces derniers jours, notamment pour avoir demandé si la loi sur la laïcité causait davantage de préjudices à ceux qui souffrent d’ allergies visuelles qu’ aux enseignantes qui perdent la possibilité de s'engager dans la profession qu'elles ont choisie .

Au cas où elle l’aurait oublié, Nicole Duval Hesler n’est plus avocate; elle est juge de nomination fédérale, et qui plus est juge en chef du Québec. Elle est investie d’un grand pouvoir sociétal qu’elle ne peut détourner à des fins personnelles pour assouvir ses goûts ou ses convictions politiques ou autres.

Diane Guilbault, présidente de Pour les droits des femmes du Québec