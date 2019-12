Ambitieux plan pour l'île Saint-Quentin : le parc sera fermé de janvier à mai

C’est confirmé, le parc de l’Île-Saint-Quentin sera fermé cet hiver. L'accès au public sera impossible de janvier à mai en raison de travaux aux réseaux d’aqueduc et d’égout. La Ville de Trois-Rivières a dévoilé jeudi un vaste plan pour améliorer ce parc situé aux abords du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice.

Le plan directeur d’aménagement pour l’île comprend des projets et des travaux qui s'échelonneront sur les 15 prochaines années, soit jusqu’en 2035.

Au sujet de la fermeture de l'île pour l'hiver, les travaux se présentent à un moment où l’achalandage y est moins important , a souligné le président du conseil d’administration de la Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin, le conseiller municipal Pierre-Luc Fortin, par voie de communiqué.

La Ville de Trois-Rivières n’a pas encore indiqué combien la mise en place de ce plan coûtera.

Importants travaux pour le pavillon des Baigneurs et la piscine

Il y a 14 bâtiments et entrepôt dans le parc de l’île. La Ville juge important de préserver et de restaurer les pavillons Richelieu, Jacques-Cartier et des Forges de la Salamandre pour des raisons patrimoniales et historiques.

Plan potentiel du futur pavillon Jacques-Cartier au parc de l'Île-Saint-Quentin Photo : Ville de Trois-Rivières

Les pavillons des Baigneurs et celui de l’accueil seront remplacés. On peut lire dans le document de la Ville qu’ ils ne répondent plus aux besoins des usagers actuels en termes de superficie et présentent des signes de dégradation avancée .

Plan potentiel pour le futur pavillon des Baigneurs au parc de l'Île-Saint-Quentin. Photo : Ville de Trois-Rivières

L’été, la piscine doit être remplie une fois par semaine en raison de fuites d’eau dues à des fissures. C’est pourquoi il y aura des travaux de réfection majeure. La Ville ne sait pas encore quand ils auront lieu.

La Ville affirme avoir utilisé l'expertise de divers départements de l'appareil municipal, de différents partenaires et avoir consulté la population pour l’élaboration de ce plan directeur.

Le plan directeur en quelques citations

Réseau d’aqueduc :

Le réseau d’eau doit être revu en entier afin de distribuer l’eau de façon adéquate sur l’île Saint-Quentin.

Sentiers :

Il serait intéressant d’exploiter davantage l’importance du réseau de sentiers par une bonne signalisation et un parcours d’interprétation.

Marina :

Il serait alors important de poser des gestes qui mèneront à une mise à jour des installations de la marina de manière à assurer son rayonnement, ainsi qu’une meilleure intégration de ses activités avec le milieu et le caractère naturel et récréatif du parc de l’Île-Saint-Quentin.

- Extraits du Plan directeur d'aménagement du parc de l'Île-Saint-Quentin  (Nouvelle fenêtre)