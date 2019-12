Le groupe Extinction Rebellion a bloqué la circulation devant le Parlement

Une trentaine de manifestants se sont réunis devant l'édifice central du Parlement en ce premier jour de la 43e session parlementaire.

La démonstration de désobéissance civile a duré une demi-heure environ, avant que les militants se dirigent vers le coin des rues Wellington et Elgin pour installer une tente en face du bureau du premier ministre Justin Trudeau.

L'organisateur Emmanuel Proulx a confirmé ne pas avoir obtenu de permis en anticipation de cette manifestation. Il espère cependant que son geste aura un impact.

On s'excuse auprès de la population pour le dérangement qu'on a causé, mais on fait ça pour la prochaine génération. On fait ça pour sauver la planète.

Emmanuel Proulx, organisateur, Extinction Rebellion Ottawa