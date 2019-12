ICI Radio-Canada Première, encore la station la plus écoutée à Québec

La chaîne publique obtient 18 % des parts d'écoute du marché de Québec, devant CHOI-FM avec 13,3 %, le FM93 avec 12,6 % et WKND avec 11,8 %.

Pour ce qui est des durées d'écoute hebdomadaire, ICI Radio-Canada Première se retrouve aussi en première position avec 11 heures, suivie par WKND avec 10,7 heures et CHOI-FM avec 10,1 heures.

Première heure avec Claude Bernatchez toujours #1

Pour un 7e sondage consécutif, l’émission matinale avec Claude Bernatchez se retrouve au sommet pour les émissions matinales.

Avec 23,2 % des parts d'écoute de la région de Québec, l’équipe de Première heure se démarque devant WKND (14,6 %) et le FM93 (14,2 %).

Selon Claude Bernatchez, ce résultat confirme une tendance observée depuis plusieurs années . Celui qui est à la barre de l’émission depuis 2005 ajoute que c’est une preuve de la maturité de son équipe. Une fierté pour l’émission et pour l’ensemble de la station.

En après-midi, C’est encore mieux l’après-midi obtient 13,9 % des parts d’écoute pour la région de Québec, ce qui place l’émission en 2e position derrière l’équipe du retour à la maison de la station WKND (14,9 %).

Dans un marché aussi compétitif que celui de Québec, c'est un formidable résultat pour une émission encore toute jeune. La curiosité de notre auditoire nous pousse à toujours proposer la meilleure émission possible dans une ambiance décontractée. Guillaume Dumas, animateur

L'émission C'est encore mieux l'après-midi animée par Guillaume Dumas est la deuxième émission la plus écoutée au retour à la maison. Photo : Radio-Canada / Nicolas Bilodeau

C’est encore mieux l’après-midi, animée par Guillaume Dumas, continue de plaire aux auditeurs depuis ses débuts à l'automne 2018. Elle se positionne donc comme l’émission parlée la plus écoutée de Québec en après-midi.

Caroline Gaudreault, chef de l'information et des programmes de la station de Québec, affirme que les résultats sont la preuve que les auditeurs recherchent plus que jamais du contenu d’information pertinent, rigoureux et livré dans la bonne humeur .

Nous sommes très heureux des résultats d’écoute de nos deux émissions. Merci à nos auditeurs! C’est pour eux que nous sommes là jour après jour. Caroline Gaudreault, chef de l'information et des programmes

Pour ce qui est de la portée moyenne hebdomadaire des stations de Québec, CHOI-FM rejoint 241 100 auditeurs, alors que ICI Radio-Canada Première se retrouve en 2e position avec 230 200 auditeurs.

Cette donnée rassemble le nombre total d’auditeurs différents ayant écouté une station pendant au moins 15 minutes au cours d’une semaine .

Le sondage Numeris de l'automne 2019 a été effectué entre la semaine du 12 août et celle du 21 octobre 2019. Les sondages sont présentés à l'automne et au printemps.