Ligue de hockey senior Beauséjour : Allain et Alex Saulnier effectuent un retour

Les jumeaux Saulnier chausseront les patins ce week-end contre les Hawks d’Elsipogtog à Richibucto à 19 h 30. C'est un grand retour pour les frères qui ont joué ensemble à tous les niveaux, notamment avec les Aigles Bleus de l'Université de Moncton et avec les Wildcats dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Originaire de Cap-Pelé, le goût de se joindre à la nouvelle équipe locale, dans une nouvelle ligue, a rapidement fait son chemin pour Allain et Alex Saulnier.

Ça fait deux ans qu'on a arrêté de jouer [du hockey] universitaire. On avait quand même besoin d'une petite pause pour passer à autre chose. Mais là l'ennui nous a pris et c'était le bon moment , raconte Alex Saulnier.

Il raconte que le niveau de compétition leur manquait et le fait d'appartenir à un groupe aussi.

Ils viennent en paire

La décision de revenir au jeu compétitif s'est faite à deux et Alex Saulnier affirme que l'organisation des Pêcheurs le savait, un n'allait pas sans l'autre. Questionné à savoir s'il est difficile de se vendre en paire plutôt qu'en tant que joueur individuel, Alex Saulnier croit que lui et son frère ont prouvé, au fil des années, qu'il valait la peine de leur faire confiance. On a ces mêmes questions-là à tous les niveaux où on jouait, mais une fois qu'on jouait ensemble, on prouvait aux gens qu'on allait mieux ensemble.

Les jumeaux commencent leur carrière senior sur la route pour leurs deux premiers matchs, mais c'est une bonne chose selon Alex, qui affirme que cela leur permettra de remettre la machine en marche pour retrouver une chimie qui pourrait être un peu rouillée par deux ans de pause.