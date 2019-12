Le ballet Casse-Noisette, un pas à la fois

Au début on a commencé avec des petits rôles comme souris ou mouton , raconte Lujvrania Saintil, qui incarne une soldate cette année.

Dans les loges du théâtre Capitol, les jeunes danseuses expliquent qu’il existe une forme de hiérarchie quant à la distribution des rôles.

Lilya Richard et Lujvrania Saintil aspirent à décrocher le rôle de Clara lorsqu'elles auront plus d'expérience.

Chaque catégorie de personnages correspond à un niveau de danse. Les élèves évoluent, tout comme leur rôle au sein de la production.

Mia Donne Della incarne le roi des rats cette année, elle explique qu’à l’âge de 7 ans, elle rêvait déjà de jouer le rôle de Clara, et qu’elle tente de s’améliorer pour avoir un plus gros rôle chaque année .

Les plus jeunes se préparent en observant attentivement les vedettes du spectacle, Madeleine Léger et Audrey Martin, qui se partageront le rôle de Clara.

J’ai monté dans l’échelle des rôles, ça devenait un peu plus difficile chaque année et je me suis rendue à Clara!

Audrey Martin, danseuse