Les 243 intersections touchées par le tramway sous la loupe

Les automobilistes qui circulent le long du tracé devront particulièrement être attentifs aux nouvelles signalisations.

Il sera notamment interdit de tourner à gauche sur l'avenue Saint-Sacrement lorsqu'on circule sur le boulevard Charest, une intersection très achalandée.

Les automobilistes qui souhaitent aller vers le nord seront plutôt redirigés vers la rue Semple et tourneront quelques mètres avant l’avenue Saint-Sacrement.

Les automobilistes qui circulent en direction est sur le boulevard Charest ne pourront plus tourner à gauche sur l'avenue Saint-Sacrement. Pour aller vers le nord, ils seront redirigés vers la rue Semple. Photo : Radio-Canada / Étude d'impact sur les déplacements en lien avec le réseau structurant de transport en commun à Québec

Ils ne passeront donc plus devant certains commerces qui bénéficient d’une visibilité importante grâce aux automobilistes.

Début du carrousel de 4 items. Passer le carrousel? Organisation de la voirie horizon 2026, secteur ouest. Organisation de la voirie horizon 2026, secteur sud. Organisation de la voirie horizon 2026, secteur nord. Organisation de la voirie horizon 2026, secteur est. Image 1 / de 4 Organisation de la voirie horizon 2026, secteur ouest. Photo : Aucune / Carte tirée de l'étude d'impact sur les déplacements de la Ville de Québec Voir l'image précédente Voir l'image suivante Organisation de la voirie horizon 2026, secteur ouest. Photo : Aucune / Carte tirée de l'étude d'impact sur les déplacements de la Ville de Québec

Organisation de la voirie horizon 2026, secteur sud. Photo : Aucune / Carte tirée de l'étude d'impact sur les déplacements de la Ville de Québec

Organisation de la voirie horizon 2026, secteur nord. Photo : Aucune / Carte tirée de l'étude d'impact sur les déplacements de la Ville de Québec

Organisation de la voirie horizon 2026, secteur est. Photo : Aucune / Carte tirée de l'étude d'impact sur les déplacements de la Ville de Québec Fin du carrousel de 4 items. Retourner au début du carrousel?

Bien que les répercussions d’un tel scénario sont encore hypothétiques, un commerçant de céramique s’inquiète.

Coin Charest et St-Sacrement, c’est un des angles les plus passants à Québec. Si on me coupe 50 % de mon trafic, est-ce qu'on va me couper 50 % de mes clients? , se demande Sylvain Ouimet, chez Céramix.

À d'autres endroits, les voitures ne pourront tout simplement pas passer sur la plateforme du tramway ou du trambus pour traverser une artère principale.

Exemple d'une intersection où les voies de tramway ne seraient pas traversables. Photo : Radio-Canada

Par exemple, il sera impossible de franchir en voiture la rue de la Couronne sur une distance d'environ 500 mètres, mais les piétons pourront le faire. Cette modification va entraîner des changements dans le déplacement des automobilistes qui devront circuler par des rues perpendiculaires.

Voici un exemple de ce que la Ville appelle un bouclage des rues locales. Il s'agit d'une des mesures d'atténuation envisagées par la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Étude d'impact sur les déplacements en lien avec le réseau structurant de transport en commun à Québec

Ailleurs, les automobilistes pourront parfois franchir la plateforme et traverser l'artère principale, mais ils ne pourront pas tourner à gauche sur certaines rues perpendiculaires.

Exemple d'une intersection où la voie serait traversable, mais les virages à gauche interdits. Photo : Radio-Canada

Sur le boulevard René-Lévesque, par exemple, les véhicules ne pourront pas tourner à gauche sur la rue de Bougainville, en tout temps. Cette interdiction est déjà en vigueur uniquement aux heures de pointe.

Sur le boulevard René-Lévesque, le virage à gauche sur l'avenue de Bougainville est interdit aux heures de pointe. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Régis Labeaume a réagi cette semaine aux nombreuses questions soulevées à la suite de la présentation de l’étude sur les impacts du réseau structurant de transport en commun.

Il y a des habitudes qui doivent changer, mais c'est normal un peu , a déclaré le maire de Québec plus tôt cette semaine.

Des modifications pourraient d'ailleurs être apportées tant que le projet n’est pas complété, a ajouté le président du Réseau de transport de la Capitale, Rémy Normand.