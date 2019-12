Les Gaspésiens appelés à donner en cette 19e guignolée des médias

La population est invitée à offrir des dons en argent ou en denrées non périssables aux différents organismes qui sont déployés aux quatre coins du territoire gaspésien jeudi.

De 7 h à 9 h jeudi, Radio-Canada, L’Avantage gaspésien, Nous TV, Plaisir 105,3 et O 95,3 se sont rassemblés sur l'avenue Saint-Jérôme pour recueillir les dons et aider les plus démunis à vivre la période des fêtes dans la dignité. En deux heures, 2800 $ ont été récoltés pour la cause. En 2018, les dons ainsi recueillis s'élevaient à 1724 $.

Les bénévoles du Centre d'action bénévole de Matane et leurs différents partenaires amasseront les dons toute la journée dans les épiceries et les caisses populaires de la Matanie. La directrice de l'organisme, Claire Levasseur, espère recueillir autant que l'année dernière, soit 28 700 $.

L’Association coopérative d'économie familiale (ACEF) de la Péninsule accepte également les dons, qu'elle remettra à des organismes donateurs de la région.

Une centaine de médias du Québec participent à La grande guignolée des médias. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Dans la MRC du Rocher-Percé, le Carrefour jeunesse-emploi, le centre de formation aux adultes et leurs partenaires sont déployés dans les épiceries et commerces toute la journée pour la collecte des dons. En 2018, 242 paniers ou bons d'achat avaient été distribués. Le coordonnateur des services pour le Centre d'action bénévole de Gascon-Percé, Jacques Langelier, estime que les besoins sont similaires cette année.

Dans La Matapédia, des bénévoles cogneront aux portes de 16 h à 21 h jeudi pour recueillir les dons. L’organisation espère amasser 5000 $.

En Haute-Gaspésie, des bénévoles seront présents à l'épicerie Metro de Sainte-Anne-des-Monts et à l'épicerie Nazaire Essiambre de Tourelle pour recueillir les dons en argent. L’an passé, l’organisation de la guignolée en Haute-Gaspésie avait amassé 13 831 $, un montant qu’elle souhaite dépasser cette année.

Aux Îles-de-la-Madeleine, c'est samedi que se tiendra la collecte de denrées et de dons menée par le Club Richelieu en collaboration avec Entraide communautaire des Îles.

L'an dernier au Québec, 3 millions de dollars ont été récoltés, ce qui a permis d'offrir un peu de soutien à quelque 300 000 personnes dans le besoin.