La Côte-Nord se mobilise pour La grande guignolée des médias

Dès 6 h, des bénévoles étaient déployés aux quatre coins de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam pour amasser les dons et les denrées des citoyens. Depuis, les Septiliens ont déjà donné 115 470 $ en argent et plus de 5 918 $ de denrées.

L'objectif des quelques 200 bénévoles du Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) d'amasser 85 000 $ a donc été largement atteint. Ce montant permettra de garnir les 400 paniers que le CASIComptoir alimentaire de Sept-Îles a l’intention de distribuer aux familles dans le besoin d’ici le temps des Fêtes.

Le porte-parole du CASIComptoir alimentaire de Sept-Îles , Guy Berthe, explique que ces paniers permettront d’aider plus de 600 enfants et de nombreuses personnes seules.

Bénévole depuis une dizaine d'années au CASIComptoir alimentaire de Sept-Îles , Dale Vaillancourt avait espoir que cet objectif serait largement atteint. Elle rappelle que l’an dernier, les Septiliens avaient donné 119 000 $. Il s’agit d’un montant extraordinaire pour une petite communauté comme Sept-Îles.

À titre de comparaison, elle affirme que la ville de Québec, qui a une population environ 15 fois plus importante que Sept-Îles, a amassé tout près de 200 000 $ l'an passé.

Les gens de Sept-Îles sont tellement généreux. Dale Vaillancourt, bénévole au Comptoir alimentaire de Sept-Îles

Des bénévoles ont amassé des dons toute la journée partout sur la Côte-Nord. Photo : Marie Gallant

À Baie-Comeau, un peu plus de 50 396 $ ont été récoltés selon les chiffres préliminaires.