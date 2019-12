Une Winnipégoise se fait voler son numéro de téléphone par des arnaqueurs

Meghan Chorney reçoit d’abord un message texte lundi disant que quelqu’un a demandé de changer de fournisseur. Le message stipule aussi qu'elle doit appeler le fournisseur Rogers si elle n’est pas à l’origine de cette demande.

Après avoir fait une recherche Internet sur le numéro du texto reçu, elle trouve des avertissements liant ce numéro à des arnaques. La Winnipégoise ne répond donc pas à ce message en pensant faire affaire à une tentative d’hameçonnage de ses informations.

Après cet épisode, une personne essaye d'entrer dans ses comptes Google et PayPal en utilisant son numéro de téléphone pour récupérer un nouveau mot de passe. Elle essaye d’intercepter ces tentatives, mais les escrocs réussissent tout de même à changer ses questions de sécurité. Le lendemain, son téléphone arrête de fonctionner malgré ses efforts pour le réinitialiser.

Lorsqu’elle accède à son compte Rogers en ligne, elle découvre que son numéro a changé de fournisseur téléphonique. Rogers lui avoue n’être pas en mesure de régler le problème pour le moment.

Ce phénomène d’échange de numéro de téléphone est de plus en plus courant. Les arnaqueurs volent le numéro de leur victime, parfois avec un simple appel de démarchage, puis tentent de le transférer vers un nouveau fournisseur.

Bill Killorn, qui est un cadre supérieur au service des relations médias de Rogers, affirme prendre la protection des données des clients très au sérieux .

Les arnaqueurs font évoluer leurs tactiques, et nous travaillons avec les autres fournisseurs pour continuellement renforcer et éviter les changements de fournisseurs non autorisés

Bill Killorn, cadre supérieur au service des relations médias de Rogers