Fermeture temporaire d’un centre de désintoxication

Parmi ceux-ci, l’établissement note un niveau anormalement bas de travailleurs disponibles.

Le manque de personnel est ressenti partout dans la province , dit le directeur général, Denis Beaulac. C’est juste de valeur que nous le ressentions davantage, parce que nous sommes le seul centre de désintoxication dans le district de Cochrane, ce qui risque de causer beaucoup de problèmes .

Selon M. Beaulac, c’est la première fois que l’établissement éprouve un manque de personnel pendant la période des Fêtes.

Les portes fermeront dès 7 h le 16 décembre et rouvriront seulement le 6 janvier en matinée.

Il n’y aura aucun membre du personnel pendant cette période , précise le communiqué.

Un message vocal remplacera la ligne téléphonique et préviendra les interlocuteurs d’entrer directement en contact avec leur hôpital communautaire ou ConnexOntario pour un service immédiat.

Une fermeture qui tombe bien mal

De plus en plus de clients éprouvent des problèmes de santé mentale, en plus de ceux liés à la toxicomanie, explique M. Beaulac.

Cela occasionne beaucoup de stress pour notre personnel. Denis Beaulac, directeur général du centre de désintoxication du district de Cochrane

Les gens commencent à reconnaître qu’ils ont besoin d’aide et cela explique probablement pourquoi il y a pénurie de personnel partout en Ontario , dit-il, tout en gardant espoir de retrouver le même niveau de service lors de la réouverture au début janvier.

Dès le 8 décembre, et pour la période de fermeture temporaire, les inscriptions au centre de désintoxication du district de Cochrane se limiteront seulement aux gens : qui ont une date d’admission dans un autre centre de traitement avant le 16 décembre

qui ont un rendez-vous avec une agence ou qui ont un plan structuré lors de leur congé après leur séjour au centre de désintoxication avant le 16 décembre

Le centre n’acceptera aucune autre inscription après le 11 décembre.

Le centre de désintoxication du district de Cochrane relève de l’hôpital de Smooth Rock Falls, mais c’est le centre qui est responsable de l’embauche de son propre personnel. Photo : Google Street View

Le centre de désintoxication du district de Cochrane compte 20 lits.

Dix travailleurs spécialisés en toxicomanie y travaillent à temps partiel, en plus de quelques employés occasionnels.

Il est situé dans le centre Mattagami, l’ancien hôpital de Smooth Rock Falls.