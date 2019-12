C'est parti pour la grande guignolée des médias!

Au Bas-Saint-Laurent, des points de collecte ont été installés à Rimouski, à La Pocatière, Rivière-du-Loup et dans la Mitis, notamment.

Le directeur du centre d'action bénévole Rimouski-Neigette, Bernard Poirier, explique que son organisme a reçu 1084 demandes d'aide cette année, soit 70 de plus que l'an dernier. Ce nombre s'élève à plus de 200 dans la Mitis et à 300 à Rivière-du-Loup.

La grande guignolée des médias est en cours à La Pocatière. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Selon Bernard Poirier, la hausse du coût du panier d'épicerie a un impact direct sur le nombre de demandes d'aide et met une forte pression sur les personnes à faible revenu.

[La nourriture¸], c'est le poste budgétaire qu'on peut couper [...] C'est là où l'impact se fait le plus sentir, et particulièrement pour les personnes seules. Bernard Poirier, directeur du Centre d'action bénévole Rimouski-Neigette

M. Poirier ajoute que plus de la moitié des demandes proviennent de personnes seules.

Des bénévoles recueillent des dons dans 11 points de collecte à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Édith Drouin

Il invite toute la population à être généreuse et précise que les dons et les denrées non-périssables peuvent être recueillis aux points de collecte, mais qu'il est également possible de faire un don en ligne ou par texto.

Les bénévoles ont dit... Dans la vie, j'ai eu beaucoup. Maintenant, j'essaie de donner pour les autres. - Gaétan Cousineau, Rimouski C'est une cause qui nous tient à coeur alors on se met là-dedans et on ramasse de l'argent. - Raphaëlle, La Pocatière Il faut aider les gens qui sont plus démunis, c'est une source de motivation pour moi. -Clément Morneau, Rimouski

L'an dernier, 98 000 $ et 2750 kilos de denrées avaient été amassés à Rimouski lors de la grande guignolée des médias. À La Pocatière, 8 700 $ avaient été recueillis en 2018.