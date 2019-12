Des bénévoles partout en Abitibi-Témiscamingue pour la Guignolée des médias

De nombreux bénévoles recueillent les denrées et les dons en argent actuellement à divers endroits en Abitibi-Témiscamingue.

Des bénévoles amassent des dons à divers endroits à Rouyn-Noranda et sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Nathalie Larose-Jolette, responsable régionale de la Guignolée des médias, explique que les dons seront redistribués par les banques alimentaires et les comités de paniers de Noël de la région.

Nathalie Larose-Jolette, responsable régionale de la Grande Guignolée des médias, et Martine Dion, directrice générale de la Ressourcerie Bernard-Hamel. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Les denrées, mais les sous aussi, vont permettre à chaque banque alimentaire de pouvoir aller acheter ce dont ils ont besoin pour aller nourrir leurs personnes, dont des denrées périssables, qu'il faut acheter aussi , indique Nathalie Larose sur nos ondes à Des matins en or.

Grands besoins

La directrice générale de la Ressource rie Bernard-Hamel à Rouyn-Noranda, Martine Dion, souligne que plusieurs personnes font face à l'insécurité alimentaire malgré la situation économique favorable de la région.

On peut penser, dans les dernières années, avec la pénurie de main-d'oeuvre, on ne devrait plus avoir de personnes sur l'aide sociale, mais ce n'est pas vrai, c'est loin d'être vrai, parce que le marché du travail n'est pas accessible à tout le monde , dit Martine Dion à l'émission Des matins en or.

Martine Dion croit que le règlement à l'aide sociale devrait permettre aux personnes qui sont capables de travailler quelques heures par semaine d'avoir accès à cette aide financière, car plusieurs personnes ne sont plus éligibles à la recevoir quand elles ont un revenu, qui parfois ne suffit pas pour subvenir à leurs besoins.

Les gens peuvent donner en tout temps via le site web de la Guignolée ou directement aux endroits suivants, du 25 novembre au 24 décembre :

Les pharmacies Jean Coutu

Les supermarchés Maxi, Maxi & Cie et Provigo

Via Capitale

Le comité de la Guignolée de Rouyn-Noranda compte plus de 300 bénévoles.

Monsieur Martin Chevalier de la Fondation de Charité des policières et policiers de l'Abitibi-Ouest agira à titre de président d'honneur régional pour une deuxième fois.