Une gênante défaite pour le Drakkar

La partie s’est principalement jouée pendant la deuxième période où, au total, six buts ont été réussis. Julien Létourneau, deux fois, et Antoine Rochon ont marqué pour le Drakkar.

Le Drakkar a dominé jusqu’au milieu de la deuxième période. Les joueurs d’Acadie-Bathurst ont ensuite repris l'avance avec trois buts sans réplique.

Le Titan a marqué son but gagnant en fin de deuxième période et a compté le but d’assurance dans un filet désert pendant la dernière minute de jeu.

Shawn Element, d’Acadie-Bathurst, a été nommé première étoile grâce à une récolte de deux buts contre son ancienne équipe.

Cette victoire du Titan était seulement sa quatrième de la saison en 28 matchs.

Le match s'est joué devant un peu plus de 1300 personnes au Centre Henry-Leonard.

Le Drakkar occupe la 13e place du classement général avec une récolte de 29 points en 30 matchs.