Comprendre et accepter en chantant l'hymne national en ojibwé

Tout a commencé dans la classe de 2e année de l'école publique McNaughton Avenue, à Chatham.

Après avoir participé à une formation offerte par son conseil scolaire sur la vérité et la réconciliation avec les peuples des Premières Nations, l'enseignante Beth Gellner a décidé d'intégrer ses connaissances à son enseignement.

C'est alors qu'elle a entrepris d'enseigner à ses élèves l'hymne national en ojibwé.

Je leur enseigne en français et ça nous force à penser d'une façon française, donc j'ai pensé : si on apprend l'hymne national en ojibwé, ça va nous apprendre comment on peut apprendre à penser en ojibwé.

Beth Gellner, enseignante