La guignolée des médias, c'est parti!

Les artisans de Radio-Canada sont à l'Université de Sherbrooke et au coin des boulevards Bourque et Mi-Vallon jusqu'à 9 h ce matin.

Il est également possible de donner directement à la station, située au 1335, rue King Ouest.

Des membres de différents médias sont également déployés à travers la ville.

Des ralentissements sont donc à prévoir en raison des points de collecte répartis à travers le territoire.

Le journaliste de Radio-Canada Estrie, Jean Arel, participe à La guignolée des médias à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Les dons et denrées iront entre autres garnir les tablettes de la Fondation Rock Guertin et de Moisson Estrie à Sherbrooke.

Cette année, ce sont 2 275 familles qui recevront l'une des 13 000 boîtes de nourriture livrées par la Fondation Rock Guertin.

Il faut que les gens soient généreux aujourd'hui pour que l'on puisse terminer de remplir les boîtes et acheter ce qu'il faut pour les bonifier et s'assurer que les gens passent un beau Noël , précise le directeur général à la Fondation Rock Guertin, Denis Fortier.

Les denrées qui sont très appréciées, ce sont les denrées de base. On a tendance à vouloir gâter avec des produits qu’on ne s’offrirait pas nécessairement à l’épicerie, comme des chips ou du chocolat, mais des denrées d’une épicerie de base c’est bienvenu , rappelle Geneviève Côté, directrice générale de Moisson Estrie.

La cueillette des dons et denrées se poursuit jusqu’à Noël dans les Jean Coutu, Maxi et Provigo participants ainsi que dans les bureaux de la bannière immobilière Via Capitale du Québec. Il est également possible de donner en ligne à guignolee.ca

À ne pas manquer : L'émission Par ici l'info est en mode guignolée au 101,1, jusqu'à 9 h

L’an dernier La guignolée des médias a permis d'amasser plus de 250 000 $ dans la région de l'Estrie et des Bois-Francs.