Les médias du Québec mobilisés pour leur 19e guignolée

La population est invitée à offrir des dons en argent ou en denrées non périssables, qui seront ensuite remis à des organismes des différentes régions afin que la demande en paniers de Noël soit comblée.

Des personnalités connues sollicitent le public à proximité des locaux des différents médias d'information, mais aussi à d'autres endroits, dont des stations du métro de Montréal.

Après la fin de la collecte, les denrées non périssables et les dons en argent pourront être déposés chaque jour, jusqu'au 24 décembre, chez des partenaires de La guignolée des médias : les pharmacies Jean Coutu, les marchés d'alimentation Provigo et Maxi et les bureaux des courtiers immobiliers Via Capitale.

Des dons pourront aussi être acheminés aux locaux de l'organisme de bienfaisance Jeunesse au Soleil à Montréal.

Les organisateurs de la guignolée signalent que la cause est soutenue par une centaine de médias du Québec.

Cette année, l'activité peut compter sur neuf porte-paroles : Mélissa Bédard, Alexandre Champagne, Jean-Philippe Dion, Stéphane Fallu, Patrice Godin, Danièle Henkel, Bianca Longpré, Ariane Moffat et Patricia Paquin.

L'activité aurait permis de récolter plus de 40 millions de dollars et plusieurs centaines de tonnes de nourriture depuis sa naissance en 2001.

L'an dernier, 3 millions de dollars ont été amassés, ce qui a aidé à fournir un soutien à quelque 300 000 personnes, grâce à une distribution à plus de 100 organismes bénéficiaires.