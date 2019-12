Un chien cru mort depuis 8 mois apparaît sur une caméra de surveillance

En avril, Zoe s’est échappée d’une cour arrière de Brigus Junction, à Terre-Neuve-et-Labrador. Rebecca Curlew et Peter Vaters ont cherché leur chien sans relâche pendant six semaines, sans succès. On les a par la suite informés qu’un chien dont la description correspondait à Zoe avait été retrouvé mort le long de l’autoroute.

Nous avions le coeur brisé , dit Rebecca Curlew. Mais la paire n’a eu d’autre choix que d’accepter la situation et de mettre fin à ses recherches.

L’histoire connaît un rebondissement inattendu en novembre, huit mois après la disparition de Zoe, lorsque la chienne a refait surface sur des images captées par une caméra de surveillance.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des images de Zoe ont été filmées par une caméra de surveillance sur une propriété privée. Photo : Courtoisie

Un citoyen de Brigus Junction, contrarié par la disparition des peaux d’orignal sur son terrain, avait installé des caméras chez lui. Il s’attendait à ce que des coyotes soient responsables, mais il a eu la surprise de voir un chien perdu déambuler sur sa propriété. Il a publié la photo sur Internet et celle-ci a fait son chemin jusqu’aux gardiens de Zoe.

La chienne est visiblement plus maigre, mais reconnaissable au foulard fait à la main qu’elle porte toujours autour du cou.

De ramener Zoe au bercail s’avère toutefois plus facile à dire qu’à faire.

Peter Vaters et Rebecca Curlew avec Zoe. Photo : Courtoisie

La nature timide de Zoe l’a surement aidée à éviter les dangers et à survivre dans la nature, spécule Peter Vaters. Mais cette même qualité rend sa capture plus difficile, car elle est méfiante. On ne peut pas l’approcher, elle s’enfuirait , dit-il.

Récemment, Zoe est apparue chaque nuit sur les images captées par la même caméra.