Un deuxième ambassadeur pour « Je crois en ma région »

Ainsi, il sera possible désormais de retrouver un formulaire papier pour adhérer au mouvement dans les 42 dépanneurs Sagamie et Super Sagamie de la région. Selon le communiqué publié au moment de l’annonce, le Groupe Saga est le plus important regroupement de dépanneurs indépendants au Québec.

Il faut prendre position et se lever debout et dire maintenant la région il faut qu’elle se lève debout. Il faut envoyer un message clair à l’extérieur de la région et dire que s’il y en a qui ont des investissements à faire, on est prêt à vous accueillir. Vous allez avoir des règles à respecter, des normes à respecter, mais on est là et on veut vous avoir. Je pense que c’est ce que mes marchands ont compris. Ce n’est pas un mouvement politique, mais ils sont prêts à se lever debout et dire : "On fonce".

Jacques Falardeau, président-directeur général du Groupe Saga