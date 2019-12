Une coopérative de transport aérien envisagée pour la Côte-Nord

Selon le préfet, les élus et les représentants d'organismes nord-côtiers doivent dépenser des dizaines de milliers de dollars supplémentaires en hébergement depuis les changements d'horaire d'Air Canada en mai dernier.

Pour Luc Noël, la mise en place d'une coopérative est l'une des pistes de solution privilégiées. Aux Îles-de-la-Madeleine, c'est ça qu'ils ont pour se désenclaver avec le maritime, peut-être qu'on peut l'appliquer chez nous avec l'aérien , explique-t-il. Si on veut désenclaver la Côte-Nord, je pense qu'il va falloir qu'on s'en donne les moyens. Puis, personne n'a l'air à vouloir nous les donner de l'extérieur. Alors il va falloir qu'on trouve des moyens de l'intérieur pour le faire.

Un avion sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / William Phénix

Réjean Porlier souhaite commander une étude

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, compte profiter de l'assemblée des MRCMunicipalité régionale de comté la semaine prochaine pour faire avancer le projet et commander rapidement une étude.

Mes collègues me pressent de le faire , affirme-t-il. Je vais chercher le mandat à l'assemblée. On va s'entendre pour trouver une firme pour la réaliser. Et on va faire vraiment une bonne étude. On va regarder si c'est réaliste, c'est quoi les prochaines étapes. Et c'est certain qu'on va approcher le gouvernement.

Le maire compte commander cette étude rapidement.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau