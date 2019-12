Des pratiques de l’industrie forestière canadienne limiteraient la régénération des forêts

L’organisme de protection de la nature Wildlands League affirme que l’Ontario et le Canada sous-estiment l’impact des chemins forestiers et des aires de dépôt des billots sur la capacité des forêts à se régénérer complètement et à absorber du CO2, selon un rapport publié cette semaine. Un porte-parole de l'industrie affirme plutôt que l'étude exagère la gravité de la situation.