Mort de George He : le chemin forestier officiellement fermé

La municipalité de La Morandière et le ministère de la Sécurité publique ont installé des pancartes à l'entrée du chemin pour alerter les automobilistes.

La populaire application Google Maps continuait pourtant de suggérer cet itinéraire mercredi après-midi, malgré les nombreux signalements faits par des citoyens de la région.

Le conseiller en communications du ministère des Transports, Luc Adam, confirme avoir lui aussi tenté d'entrer en communication avec Google. Ce que j'ai fait, comme beaucoup de citoyens en Abitibi-Témiscamingue, j'ai fait des commentaires sur le site comme tel pour dire de ne pas envoyer de gens sur cette route , explique-t-il.

Il ajoute que le meilleur moyen de planifier ses déplacements est encore de se référer au site web ou à l'application Québec 511.

Qui est responsable des chemins forestiers?

Ce triste événement relance les questions concernant la responsabilité des chemins forestiers. Présentement, c'est le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui a la responsabilité de ces milliers de kilomètres de route. Pour le Nord-du-Québec uniquement, il y a plus de 67 000 kilomètres de routes forestières.

Selon la responsable des communications Geneviève Décarie, il est impossible de baliser tous ces chemins. Elle en appelle donc à la prudence des automobilistes et leur demande elle aussi de ne pas se fier uniquement à leur GPS.

La gestion des ponts sur ces routes est cependant plus serrée. Le ministère inspecte les ponts et s'assure qu'ils sont en bon état. Lorsqu'un pont n'est plus en assez bon état, le ministère va installer une affiche pour indiquer que le pont est fermé, ce qui avait été fait sur la route où George He a trouvé la mort.

Le chemin emprunté par George He au mois de novembre. Photo : Radio-Canada

Le pont était fermé, c'était indiqué que le pont était fermé. On a même validé avec la Sûreté du Québec qui était sur le dossier. Ils nous ont confirmé que les panneaux étaient bien visibles , assure la conseillère en communications du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Geneviève Décarie.

Elle ajoute que quand on a un pont qui est fermé comme ça, c'est que la nature reprend ses droits sur le chemin. Les utilisateurs de la forêt vont pouvoir utiliser le chemin à leurs propres fins, donc chasseurs, pêcheurs, villégiateurs vont les utiliser. Mais au bout du compte, un moment donné, le chemin se referme .

Des municipalités ou des organismes peuvent toutefois faire une demande au ministère pour assurer l'entretien de certaines routes forestières. Une personne qui voudrait réparer un pont doit aussi obtenir un permis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.