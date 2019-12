Un ancien site web d'un hôpital pour enfant devient un blogue sur le cannabis

L'hôpital pour enfants a déclaré que le nouveau contenu du site web sur le site motherisk.org est la conséquence d'un oubli . L'hôpital dit ne pas avoir réussi à protéger le nom de domaine de l'ancien site, qui a expiré plus tôt cette année, contre toute utilisation ultérieure.

Il s'agit d'une omission et différents services au sein de SickKids s'efforcent en ce moment de mettre en place des procédures pour empêcher ce type de problème à l'avenir , a déclaré la porte-parole de SickKids, Jessamine Luck, dans un communiqué.

Lorsqu'il était encore sous le contrôle de l'hôpital, le site web Motherisk était utilisé comme une source d'information sur des médicaments et des risques pendant la grossesse et l'allaitement, selon SickKids. Aujourd'hui cependant, les visiteurs de la page peuvent y trouver un blogue qui se concentre notamment sur les bienfaits d'une forme spécifique d'huile de cannabis.

Jessamine Luck a dit que SickKids a récemment envoyé une lettre de cessation et d'abstention aux propriétaires du site.

Un nouveau propriétaire surprenant

Selon des registres en ligne, le site a été acheté par une entité inconnue le 10 août.

Ash Aryal, un consultant de Digital Spotlight, a déclaré qu'il avait été chargé de construire un site web pour CBD Clinicals, un site qui traite principalement de l'utilisation du cannabidiol, ou CBD, un extrait non psychoactif trouvé dans la marijuana.

CBD Clinicals a récemment acheté ce nom de domaine à une tierce partie sur le conseil de certains consultants, et [la compagnie] ne connaissait pas l'historique de ce site web aux yeux des Canadiens — nous ne sommes pas du Canada , a déclaré M. Aryal dans un message sur Facebook.

Il a dit qu'une autre agence embauchée par CBD Clinicals a trouvé motherisk.org via leur réseau de groupes de domaines .

Le site web original de Motherisk et la ligne d'assistance téléphonique associée ont été fermés à la suite d'un programme aujourd'hui discrédité qui opérait avec le même nom et qui proposait des examens de consommation de drogues et d'alcool.

Les résultats des tests Motherisk, qui ont été souvent utilisés dans les affaires de protection des enfants et les affaires criminelles, ont eu un impact important sur des douzaines de familles à travers la province.

Mardi, le site motherisk.org montrait une variété de photos d'archives avec des titres en hyperlien tels que L'huile CBD pendant la grossesse — est-ce sécuritaire? , L'huile CBD et la grossesse et Marijuana et grossesse . Tous ces liens mènent à des articles sur le site web de l'entreprise CBD Clinicals.

Dès mercredi, cliquer sur le site motherisk.org reconduisait directement les internautes sur le site web de CBD Clinicals.

À écouter : Les 32 recommandations du rapport de la Commission Motherisk

Nous avons redirigé d'urgence le domaine pour qu'il ne soit plus indexé par Google pour tout ce qui concerne SickKids, et pour qu'il n'y ait pas de confusion pour les gens , a déclaré M. Aryal.

De son côté, Mme Luck a déclaré que SickKids s'inquiétait du contenu du nouveau site web, qui pourrait être perçu comme étant approuvé par l'hôpital.