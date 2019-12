Il n'y a plus de place pour Gagnon Frères à Place de Ville

Selon le président de la Compagnie, Frédéric Gagnon, la société privée de développement immobilier et d’investissements Westcliff, propriétaire des locaux de Place de Ville, n’aurait pas renouvelé le bail du commerce.

Frédéric Gagnon reconnaît que la société immobilière est dans son droit, mais déplore que les délais évoqués par le propriétaire soient trop courts. Le magasin de Sept-Îles est un magasin important. C’est un magasin qui va bien, c’est un magasin bien implanté. On a une super équipe, on a un plan d’amélioration , soutient le M. Gagnon qui est bien décidé à poursuivre ses activités commerciales dans la métropole nord-côtière.

On va s’adapter, on va trouver un autre local et on va rester à Sept-Îles.

Frédéric Gagnon, président de Gagnon Frères