Des cours d’éducation sexuelle clés en main pensés par des sexologues

Depuis septembre 2018, tous les élèves du primaire et du secondaire du Québec doivent suivre respectivement 5 et 15 heures de cours d'éducation sexuelle. À plusieurs reprises, les sexologues ont été nombreux à déplorer le fait de ne pas avoir pu contribuer à la mise en place du programme.

On s'est rendu compte que le programme du gouvernement n'est pas fait pour que ce soit des sexologues qui le donnent. C'est vraiment fait pour que ce soit le personnel enseignant qui est déjà en place , souligne Isabelle Arcoite, sexologue et cofondatrice de l'organisme On SEXplique ça.

Pourtant, les enseignants ont aussi fait valoir leur inquiétude face à l’ajout de cette nouvelle charge de travail qui ne relève pas de leur champ d’expertise.

Il y a des écoles qui se sentent super bien outillées, mais il y en a d'autres qui justement avaient besoin de contenu , ajoute Mme Arcoite.

Apparemment, on ne pourra pas faire changer la manière de le faire. Donc, on va essayer au moins d'offrir des outils. Isabelle Arcoite, sexologue et cofondatrice de On SEXplique ça

C’est à la suite d'une réflexion en groupe que les cofondatrices de On SEXplique ça ont décidé de créer une boîte à outils pour enseignants.

Isabelle Arcoite, sexologue et cofondatrice de On SEXplique ça Photo : Radio-Canada

Des enseignants démunis

Enya Berthiaume enseigne le français au secondaire à l’école Dollard-des-Ormeaux, à Shannon. Elle admet que les enseignants se sont sentis démunis lorsque le gouvernement a annoncé le retour des cours d’éducation sexuelle.

On était démunis, ça fait comme un an et demi qu'on se fait dire : "okay, il y a telle et telle notion à voir, et va falloir amener ça dans les cours", mais là ce n'est pas tous les profs qui se garrochent sur l'opportunité mettons. On était tous un petit peu perdus à savoir qui fait quoi, en quelle année, comment on arrange ça? , fait-elle savoir.

Des élèves assistent à un cours d'éducation sexuelle. Photo : Radio-Canada

Puis il y a quelques semaines, l'enseignante a appris que son école adhérait à la plateforme interactive créée par On SEXplique ça en collaboration avec la compagnie krispii, qui offre déjà des outils similaires pour différentes matières enseignées dans les écoles.

La plateforme nous donne tout. On a tous les contenus qu'on est censés voir dans chaque année, le nombre d'heures est là. Il y a des vidéos, des images. C'est déjà super structuré, nous, tout ce qui nous reste à faire, c'est broder autour.

L'outil sur l'éducation sexuelle inclut les notions obligatoires imposées par le ministère de l'Éducation.

La plateforme sera disponible pour les classes de secondaire 3, 4 et 5 dès le mois de février. Elle est toutefois disponible pour les autres niveaux du secondaire ainsi que pour le primaire.

Déjà implanté dans les écoles

Une vingtaine d'écoles ont adhéré à cette boîte à outils. Ce sont des licences qui sont annuelles, ces licences sont vendues par enseignant. Peu importe le nombre d'élèves dans la classe ou le nombre de classes qu'on veut utiliser , explique la représentante au développement des affaires chez krispii, Florence Lefebvre.

Les écoles qui ont déjà des licences pour accéder aux autres matières offertes par krispii ont aussi accès au cours d’éducation sexuelle.

On SEXplique ça a préparé plusieurs vidéos qui sont disponibles sur la plateforme krispii. Photo : Radio-Canada

Florence Lefebvre est persuadée que le travail des sexologues fait une différence. Parfois on ne réalise pas, mais dans notre langage, dans notre choix de mots, ça va porter des jugements, même si on pense qu'on n’en a pas ou on ne veut pas en avoir , dit-elle.

De son côté, l’enseignante Enya Berthiaume croit qu’une telle boîte à outils pourrait aider plusieurs collègues. J'imagine qu'avec la trousse, ça va enlever beaucoup de pression sur beaucoup d'épaules , soulève-t-elle.

Des enfants ouverts

Les élèves de première secondaire d’Enya Berthiaume ont eu droit à leur premier cours de l’année avec la plateforme développée par krispii. Le sujet du cours : l’identité.

Ce qui nous permet d'identifier une personne, sans confusion possible. C'est ce qui permet de déterminer qu'une personne est bien cette personne-là, et pas quelqu'un d'autre , explique l’enseignante.

Enya Berthiaume est enseignante de français. Photo : Radio-Canada