Une publicité de Canadian Tire soulève l'ire des producteurs de sapins de Noël

Dans la publicité qui circule sur les médias sociaux et à la télévision, on peut voir une fillette et son père qui marchent en forêt pour dénicher leur sapin du temps des Fêtes. Au fur et à mesure qu'ils se promènent, la petite fille remarque la présence d'animaux dans les conifères, ce qui se traduit par l'achat d'un sapin artificiel.

Pour les producteurs – qui exportent deux millions de sapins par année –, la publicité est trompeuse et pourrait nuire à l'industrie.

Le président de l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec, Jimmy Downey Photo : Radio-Canada

« L'arbre artificiel est fait en Chine par des produits de pétrole qui ne se recyclent pas. L'arbre naturel a participé à l'environnement pendant 15 ans, il a produit de l'oxygène pour nous et il se recycle. C'est un meilleur choix pour l'environnement » , soutient le président de l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec, Jimmy Downey.

De son côté, le détaillant explique que Canadian Tire encourage l'industrie du sapin naturel en vendant des arbres dans plus de 200 succursales et que des espaces de location sont disponibles pour les producteurs devant certains de ses magasins.