René Arseneault se retire de la course à la présidence de la Chambre des communes

René Arseneault avait manifesté son intérêt à briguer la présidence de la Chambre des communes il y a un peu plus d’une semaine. Mais après réflexion, il a finalement jugé que le devoir de neutralité et d’impartialité de ce poste pouvait nuire aux intérêts de sa circonscription, le Madawaska—Restigouche.

En effet, le député nommé à ce poste doit renoncer à sa participation aux débats, sauf en cas d’égalité des voix.

Après plus d’une semaine de discussions intenses avec mon entourage immédiat, j’en viens à la conclusion que je serai plus utile pour ma circonscription à titre de député qu’en tant que président, dont le devoir de neutralité et d’impartialité lui impose de se retirer de tous les caucus.

René Arseneault, député fédéral de Madawaska—Restigouche