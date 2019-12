À qui revient la faute lors d’une blessure causée par une chute de glace?

Malgré les pancartes près des bâtiments qui avertissent les piétons de chutes de blocs de glace possibles, vers qui se tourner si une blessure a été causée par une chute d'un morceau de glace? Le bureau d'assurances du Canada croit que les assureurs doivent être sollicités.

Si un citoyen est blessé par la chute d’un bloc de glace d’un bâtiment, il devra se tourner vers le propriétaire du bâtiment qui transmettra la réclamation à son assureur. Il est fort probable que l’assureur indemnisera le citoyen, grâce à la protection en responsabilité civile du propriétaire. Pauline Triplet, du bureau d’assurances du Canada

Dans le cas où la réclamation serait contestée par l’assureur, selon l’argument que son client ne serait pas responsable de la blessure, un juge sera alors chargé de trancher le litige.

Devant le juge, la partie qui réclame devra prouver qu’il y aurait eu négligence de la part du propriétaire du bâtiment, alors que la défense aura à démontrer qu’elle a posé des gestes raisonnables pour s’assurer qu’un tel événement ne se produise pas.

Les pancartes avertissant de possibles risques de chutes de glace pourraient donc servir d'acte de prévention de réclamation aux assureurs en cas de dommages causés par des chutes de glace, selon le bureau d'assurance du Canada.

Le déneigement des toits, la responsabilité des propriétaires à Toronto

Selon la Ville de Toronto, ce sont les propriétaires des bâtiments qui ont la responsabilité de déneiger les toits.

Le règlement municipal stipule que tout toit d'un bâtiment et tous ses éléments doivent être étanches et exempts de fuites, d'objets et de matériaux lâches, non sécuritaires ou dangereux, d'accumulation dangereuse de glace et de neige .

Des travaux de déneigement sont entrepris sur le toit d'une école. Photo : Radio-Canada / Jérôme Roy

Les citoyens sont invités à appeler le numéro de service municipal 311 pour signaler des accumulations de neige et de glace sur le toit des bâtiments. En cas de situation d'urgence concernant des chutes de glace ou pour toute autre situation urgente, les citoyens sont encouragés à contacter le 911.

Pour rejoindre directement les policiers de Toronto pour des risques de chutes de glace, composez le 416-808-2222.

La Ville de Toronto dit travailler avec les pompiers et les policiers afin de s'assurer que ses trottoirs sont sécuritaires.