Arrêté pour avoir tenté d’acheter une Audi frauduleusement

Si on veut acheter un véhicule sous une fausse identité, aussi bien ne pas viser une sous-compacte. Un résident de Toronto s’est fait arrêter à Lévis le 26 novembre après avoir tenté d’acquérir une Audi Q8, un bolide dont la valeur est estimée à 98 000 $.

Le suspect, Joe Jules Rene Godbout, 40 ans, s’était présenté dans un concessionnaire de Lévis le 20 novembre dernier et a réussi à faire autoriser un prêt pour acheter la voiture de luxe.

Le jour de la livraison, le 26 novembre, le concessionnaire a cependant été avisé que la transaction était frauduleuse. Le suspect a été arrêté quelques heures plus tard.

Selon le Service de police de la Ville de Lévis, Joe Jules Rene Godbout servait d'intermédiaire pour une autre personne.

Il a comparu le 27 novembre au palais de justice de Québec pour quatre chefs d’accusation, notamment vol d’identité et fraude de 5000 $ et plus.

Il reviendra en cour le 5 décembre.

Le Service de police de la Ville de Lévis invite les vendeurs d’automobiles à la prudence devant ce type de fraude de plus en plus répandu.