Q : Quelle est votre chanson de Noël préférée?

R : Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon

Q : Avez-vous une tradition incontournable du temps des Fêtes?

R : Désolé, j’en n’ai pas! Pour moi, cette période est tellement occupée avec la musique depuis 20 ans que la tradition incontournable serait d'être en tournée, sur la route!

Q : Êtes-vous plus du type cadeaux ou pas de cadeau?

R: Plus du type à offrir du temps. Ne pas faire de cadeaux juste parce que c'est la coutume. Je préfère passer du temps avec les gens que j'aime plutôt que d'offrir des bébelles.

Q : Quel est votre plus beau souvenir de Noël?

R : Les gros rassemblements familiaux chez les Pellerin quand j'étais enfant. Aussi, avec ma famille, on offrait du chocolat chaud à l'église à la sortie de la messe de minuit. Ensuite, mon frère et moi, on faisait le tour des maisons avec nos instruments de musique pour jouer des chansons chez les gens. Ma mère était la conductrice désignée...

Q : Votre pire souvenir du temps des Fêtes?

R : J'étais casse-cou quand j'étais petit. À 13 ans, j'ai passé la nuit du 24 décembre à l'hôpital à la suite d’une jolie plonge en planche à neige. Ma mère m'avait apporté mes cadeaux à l'urgence.

Q : Quel est le plus beau cadeau que vous avez reçu?

R : Une planche à neige à 12 ans. (voir la réponse à la question précédente!)

Q : Un mets incontournable du temps des Fêtes?

R : Les « plottes » de ma grand-mère (une boule de viande enveloppée dans une pâte, bouillie). Mais ce sera mon premier temps des Fêtes depuis que j’ai reçu le diagnostic de la maladie cœliaque (allergie au gluten). Je ne sais pas comment ça se passera à l'avenir...

Q : Votre film ou émission de Noël préféré(e)?

R : Je ne suis pas très original : Ciné-cadeau, les Astérix et Les Belles Histoires des pays d'en haut (même si ce n'est pas une émission de Noël, c'est lié à cette période).

Q : Avec qui fêtez-vous Noël?

R : Ma famille. Le défi, c’est de trouver une date à laquelle on est tous disponibles. Cette année, ma mère voulait organiser le souper de Noël le 8 décembre (rire)?! Et les publics de mes spectacles, parce que je joue beaucoup de musique à cette époque de l’année.

Q : Vos vœux pour la nouvelle année?

R : De se donner du temps. Dans un monde axé sur la performance, il faut reprendre le temps d'apprécier les petites choses du quotidien. Ma blonde salue haut et fort tous les animaux dans les champs qu'elle croise en voiture. Ça ramène à la simplicité, au moment présent, aux petits bonheurs.