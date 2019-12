Aqua, Vengaboys et d'autres groupes cultes des années 90 en tournée au Canada

Aqua, Eiffel 65, Vengaboys, 2 Unlimited… Ces groupes emblématiques des années 1990 seront en concert en juin prochain au Canada. Jenny Berggren, la chanteuse brune de Ace of Base, et Haddaway, qui a chanté What Is Love, monteront également sur scène lors de cette minitournée, baptisée '90s Nostalgia Electric Circus Edition Tour.