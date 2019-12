Un poupon de 4 mois retrouvé mort à Bromont

Le décès du bébé a été constaté lorsqu’il a été transporté à l’hôpital après plusieurs manœuvres de réanimation des services ambulanciers.

Le service de police de Bromont mène actuellement une enquête pour déterminer si la mort du nourrisson est de nature criminelle, explique Jean Bourgeois, directeur au service de police de la Ville de Bromont.

L’enquête est menée conjointement avec la Sûreté du Québec.

Pour l’instant, on n’ira pas plus loin dans les informations à transmettre, étant donné que c’est un dossier très délicat et de par la nature de l’événement , s’est contenté de dire M. Bourgeois.

Une autopsie sera effectuée sur le poupon jeudi, a confirmé le service de police de la Ville de Bromont.