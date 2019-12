Un courant électrique parasite à l'origine du bris des propulseurs du F.-A.-Gauthier?

Le phénomène, aussi appelé courant vagabond, est bien documenté, mais souvent difficile à cerner.

Il est généré à l'intérieur d'une structure et est conduit par les pièces de métal, ce qui le rend insidieux, mais dévastateur à la longue.

Selon nos informations, cette hypothèse est l'une des plus sérieuses étudiées par la Société des traversiers pour expliquer que les deux propulseurs neufs se sont brisés en même temps.

Selon Pierre-Paul Desgagnés, qui était directeur des services maritimes à la Société des traversiers du Québec (STQ) lors de l'élaboration des plans et devis du F.-A.-Gauthier, ce courant parasite pourrait être induit par le navire lui-même.

En effet, lorsque les ingénieurs ont démonté les propulseurs du navire, l'hiver dernier, ils ont découvert que le roulement à billes avait été grugé. C'est ce qui aurait entraîné ensuite des vibrations anormales des propulseurs.

Une hypothèse qu'appuie, depuis le début de la saga, l'ex-chef mécanicien à la Garde côtière, Benoit Côté. L'homme dit avoir affronté cette situation à quelques reprises pendant les 20 ans où il a été inspecteur à bord des navires pour Transports Canada.

C'est très subtil, ça peut prendre des années avant que les symptômes arrivent, et ça détruit la surface antifriction du roulement et ça devient comme du sable.

Si ce diagnostic s'avère, la glace n'aurait donc pas été à l'origine du bris, comme d'autres spécialistes l'ont déjà avancé.

Pour sa part, Pierre-Paul Desgagnés a toujours écarté l'hypothèse de la glace. Lorsque lui et son équipe ont choisi d'installer ces propulseurs, ils avaient fait leurs preuves dans des conditions hivernales, précise-t-il.

M. Desgagnés, qui se dit bien informé bien qu'il soit à la retraite depuis cinq ans, affirme qu'aucun indice ne prouve que les propulseurs ont pu souffrir de l'omniprésence de la glace.

Il n'y a aucune trace d'impact sur les hélices et au niveau du système de propulseur d'étrave, la pièce pourtant la plus sensible, il n'y a aucun dommage non plus.

Pierre-Paul Desgagnés, ex-directeur des Services maritimes, Société des traversiers du Québec