Dédommagements pour Phénix : l'AFPC et le Conseil du Trésor à la table des négociations

L' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada est en négociation avec le Conseil du Trésor dans le contexte d’une commission de l'intérêt public jusqu'au 7 décembre.

C'est une journée extrêmement importante. C'est le début de la commission d'intérêt public pour notre plus grande table de négociations, plus grande unité de négociation, le groupe PA , a lancé la vice-présidente exécutive nationale de l' AFPCAlliance de la fonction publique du Canada , Magali Picard.

D’après le site web de l’AFPCL'Alliance de la fonction publique du Canada , le groupe PA comprend plus de 67 561 employé-e-s responsables de l'administration des programmes, des services d'information, des communications, des services de secrétariat, du matériel de bureau, des services administratifs, des programmes de bien-être, des employé-e-s de bureau et du traitement des données.

Qu’est-ce qu’une commission de l’intérêt public ?

La loi prévoit la création d’une commission de l'intérêt public (CIP) en cas d’impasse pour aider les parties à régler leur différend. La CIP est composée de trois membres : une présidence nommée par la commission des relations de travail et deux personnes nommées pour représenter respectivement le syndicat et l’employeur. La CIP dispose de 30 jours pour présenter son rapport. Ensuite, les équipes de négociation de l’AFPC se réuniront pour en discuter. Demander la mise sur pied d’une CIP ne veut pas dire que le syndicat fera la grève. La grève est toujours le dernier recours et sera déclenchée seulement si la majorité des membres votent pour un mandat de grève.

Source : Alliance de la fonction publique du Canada