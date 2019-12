Ciment McInnis : la CAQ défend l'investissement de la Caisse de dépôt

Le gouvernement de François Legault se porte à la défense de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui a réinjecté 150 millions de dollars dans Ciment McInnis à l'été 2019.

Le Journal de Québec cite un document confidentiel daté d'octobre 2018, qui fait état de risques élevés identifiés par des experts de la Caisse.

Ces derniers notaient que l'endettement de la cimenterie située à Port-Daniel―Gascons, en Gaspésie, était élevé pour une entreprise en rodage qui oeuvre dans une industrie cyclique.

Les installations de Ciment McInnis Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

À l'Assemblée nationale mercredi, le premier ministre François Legault et le ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon, ont tous deux affirmé que la Caisse de dépôt et placement du Québec avait dû réinvestir dans ce projet afin de sauver sa mise initiale.

La CAQ a toujours été contre le projet de Ciment McInnis. Maintenant, la Caisse essaie de protéger son investissement , a rappelé François Legault.

Je pense que c'est un investissement qu'on peut considérer défensif, un investissement néanmoins qui était requis pour permettre à l'usine d'arriver à sa capacité maximale. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Il y a eu un surpassement de coûts important, mais il arrive un moment donné que t'as pas ben ben le choix [...] parce qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est que l'entreprise fasse de l'argent. À 2,2 millions de tonnes, ils font de l'argent , a souligné le ministre Fitzgibbon.

En 2016, la Caisse de dépôt avait injecté 125 millions de dollars dans la cimenterie en plus d'en prendre le contrôle en raison d'un dépassement des coûts de construction de 450 millions de dollars, élevant la valeur totale du projet à 1,5 milliard de dollars.