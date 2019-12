Cigarette électronique : toujours plus de jeunes enclins à consommer fréquemment à Québec

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale estime que les jeunes du secondaire sont plus nombreux à vapoter et qu'ils ont tendance à vapoter davantage. Ils sont quatre fois plus à utiliser leur cigarette électronique quotidiennement qu'il y a trois ans, selon une étude qui a sondé leurs habitudes pendant cette période et dont les résultats ont été présentés mercredi.