Alaclair Ensemble chante comment mieux recycler

Le vidéoclip de la chanson a été tourné dans un centre de tri, celui de Tricentris, avec les six membres du groupe. Y a plein de déchets qui ne devraient pas être ici , entend-on au début de la chanson.

C’est un sujet hyper important et on voulait clairement faire partie de ce projet-là. Gros respect à Laval d’avoir accepté l’idée , affirme Vlooper, un des membres d’Alaclair Ensemble dans le communiqué.

L'idée de cette campagne a été proposée à la Ville de Laval et au groupe par l'agence de publicité Tam-Tam\TBWA. Cette dernière souhaitait présenter la perspective de la main-d'œuvre des centres qui trie les nombreuses matières reçues en vrac. Le groupe parle donc dans la chanson du respect nécessaire envers ces personnes.

En plus du vidéoclip, la Ville précise dans le communiqué qu’elle dotera sa population d’outils, notamment un dépliant explicatif distribué dans tous les foyers dont l’objectif est une meilleure compréhension de ce qui doit être déposé dans le bac de recyclage.

Les paroles de la chanson Mets du respect dans ton bac

C’tu moi ou le rap queb a l’air d’un vrai centre de tri?

Y a plein de déchets qui ne devraient pas être ici

T’as mon bac, t’as mon bac, t’as mon bac

J’ai ton bac, j’ai ton bac, t’as mon bac

Sont fâchés

Toutes ces belles matières recyclables souillées

Les employés du centre de tri finissent tout mouillés

Oh my God! (Oh my God!)

Fais ça comme faut, comme si l’monde te r’garde.

Mets du respect dans ton bac

Checke ce qu’y a dans ton bac

T’as perdu ton bac?

C’est qui qui a ton bac?

Watche ton bac

Bac, bac, bac, bac, bac (3x)

Mets du respect dans ton bac

Dans ton bac, fais attention qu’est-ce tu mets

Tu pensais qu'c’tait ça que c’tait, mais ç'allait aux poubelles

Une fois par semaine, les gars d’la ville ont ton bac

À la base, c’tait mère Nature qui a inventé le recyclage

Ça l’arrive de partout, ça l’arrive de plein de places

(Wassup! Wassup!)

Mélangez donc pas tout. Moi j’trouve que c’est dé-dé-dé-dégueulasse!

(Ça pue!)

Ouache!

Changez des mauvaises habitudes, on dit pas chu pas capable

Métal, verre, plastique, carton, papier, that’s it (4x)

Sont fâchés

Toutes ces belles matières recyclables souillées

Les employés du centre de tri finissent tout mouillés

Oh my God! (Oh my God!)

Fais ça comme faut, comme si l’monde te r’garde

Mets du respect dans ton bac

Checke c’qu’y a dans ton bac

T’as perdu ton bac?

C’est qui qui a ton bac?

Watche ton bac

Bac, bac, bac, bac, bac (3x)

Une piste cyclable, c’est cyclable plusieurs fois

Mais c’est pas ça que ça veut dire être recyclable, oh la la

Pointe du doigt, pierre ponçable, fais ton smatte, fais ton frais

Penses-y trois fois avant de pitcher dans ton bac des jouets (oh oh!) désuets

C’tu moi ou le rap queb a l’air d’un vrai centre de tri?

Y a plein de déchets qui ne devraient pas être ici

Bleuets flétris? (C’est non)

Pneus de camions? (C’est non)

Matériaux de construction? (C’est non)

Les couches, qu’elles soient pleines ou non? (C’est non)

Ça pue!

Sont fâchés

Toutes ces belles matières recyclables souillées

Les employés du centre de tri finissent tout mouillés

Oh my God! (Oh my God!)

Fais ça comme faut, comme si l’monde te r’garde

Mets du respect dans ton bac

Checke ce qu’y a dans ton bac

T’as perdu ton bac?

C’est qui qui a ton bac?

Watche ton bac

Bac, bac, bac, bac, bac (2x)

Mets du respect dans ton bac!

Sont fâchés

Métal, verre, plastique, carton, papier, that’s it (2x)

Mets du respect dans ton bac

Métal, verre, plastique, carton, papier, that’s it. (2x)

--

Yo, recyclez comme faut ma gang de minces, let’s go!