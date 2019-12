Fred Fortin, Fouki et Roxane Bruneau au Petit théâtre du Vieux Noranda cet hiver

Parmi les invités à passer au Petit théâtre dans les mois à venir, on retrouve l’auteur-compositrice-interprète Roxane Bruneau (20 mars), le groupe folk Les Hôtesses d'Hilaire (27 mars), le duo rap Kirouac & Kodakludo (1 avril), le protégé des Disques 7e Ciel, Fouki (2 mai), et la légende du folk rock Fred Fortin (11 juin).

Offre diversifiée pour publics diversifiés

Avec une offre culturelle aussi riche que celle de Rouyn-Noranda, la directrice générale du Petit théâtre du Vieux-Noranda, Rosalie Chartier-Lacombe, explique qu’il est important de proposer une programmation variée.

Nous, on a trois types de publics, dit-elle. D'abord, les aguerris, les baby-boomers qui connaissent bien le théâtre, la musique et qui réclament des spectacles niches et de qualités. On a aussi les “festifs”, les X et les Y, ceux qui aiment bouger et faire la fête. Enfin, il y a les “milléniaux” qui sont à la recherche d'expériences à vivre. Alors on essaie de couvrir tous ces publics-là et c'est une question d’équilibre.

L'auteure et comédien Alexandre Castonguay et le directeur artistique de Théâtre Petit à Petit, Patrice Dubois. Photo : Radio-Canada

Pièce de théâtre en création

Du 16 au 19 décembre, le comédien Alexandre Castonguay proposera au public d’assister à la résidence de création de la pièce Courir l’Amérique. Aux côtés de Patrice Dubois et Soleil Launière, il a traversé le Canada à la rencontre de créateurs avec en main les livres Ils ont couru l’Amérique et Elles ont fait l’Amérique de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque.

Parmi les événements présentés lors de la saison hiver 2020 : Le Festival de Danse international en Abitibi, du 21 au 23 février 2020

Le Laboratoire de création et de recherche sur l'interactivité avec présentation du résultat lors de la soirée Arcade Shagass le 1er février 2020

La présentation de la pièce Bande de bouffons, du 7 au 13 février 2020, une création du Théâtre du Tandem

La pièce dans sa version complète et finale sera présentée au printemps suivant. Cette pièce est une production du Théâtre PÀP, en coproduction avec le Petit Théâtre du Vieux Noranda, du Théâtre populaire d'Acadie (Caraquet), le Théâtre du Nouvel-Ontario (Sudbury), le Théâtre Cercle Molière (Winnipeg), la Troupe du Jour (Saskatoon) et CD Spectacles (Gaspé).